О том, что только благодаря отточенным действиям аргентинского форварда, клуб из Майами смог триумфально вернуть утраченные позиции, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном X-аккаунте «Интер-Майами».

В частности, «Интер-Майами» проигрывал «Цинциннати» в 1/2 финала вплоть до завершения матча, и на 68-й минуте счет все еще оставался 2:0, вовсе не в пользу Месси и компании, однако аргентинец смог двумя голевыми передачами Кампане перевести игру в «овертайм».

В дополнительных таймах, составы команд обменялись результативными ударами, и судьба попадания в финал должна была решиться лишь после серии пенальти: «Интер-Майми» смог окончательно одолеть «Цинциннати», добившись счета 5:4.

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