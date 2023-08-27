О том, как после вывода из боя нокаутом дерзкого Даниэля Дюбуа и защиты собственных невероятных достижений, наш чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO/WBА/IBF/IBO Александр Усик отреагировал на вероятность боя с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Трибуны».

Как стало известно, фактически сразу после триумфальной победы над Дюбуа, журналисты решили поинтересоваться у Усика относительно потенциального поединка с Тайсоном «Цыганским королем» Фьюри, на что украинский боксер ответил однозначно. В частности, по словам Усика, он готов хоть завтра выйти на ринг с Фьюри, однако имеет ли аналогичные намерения британец, ему не совсем понятно:

Готов провести с ним следующий поединок, но хочет ли он этого — без понятия.

Отметим, что победитель боя Усик vs. Фьюри, станет первым в этом веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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