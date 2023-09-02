О том, что вследствие убедительного выигрыша со счетом 1:4, «горняки» по итогу 6-ти туров, фактически ни разу не ощущали горечь поражения, то есть «Минай» остается единственной командой, ни разу не побеждавшей в значимом чемпионате, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Украинской Премьер-Лиги».

В частности, благодаря вышеуказанному результату, «Шахтер» сохранил за собой 1-е месте в таблице, бесподобным образом оторвавшись от «Руха» на 4-ре очка. Впрочем, у львовян еще остается не менее 2-х матчей в запасе. Отметим, что «Минай», после проигрыша «Вересу», ожидаемо опустился на нижайшее место, поскольку остается единственной командой, у которой нет побед.

Ранее наш информационный портал писал о том, за какую «мизерную» сумму итальянский футбольный клуб «Торино» приобрел игрока-перебежчика у российского «Динамо».