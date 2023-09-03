О том, что россиянам и белорусам отказали в участии в «Азиатских играх-2023», начало которых запланировано на 23-е сентября, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Indian Express.

В соответствии с информацией, предоставленной источником, в «Олимпийском совете Азии» заявили — решение, касающееся отказа в допуске спортсменам из РФ и РБ, было принято «Международным Олимпийским Комитетом» (МОК). Позднее в МОК добавили — участие российских и белорусских атлетов «Азиатских играх» сорвалось, так как было неосуществимо из-за отсутствия технических возможностей.

Ранее наш информационный портал писал о том, как бельгийская теннисистка Заневская эффектно проигнорировала соперницу из Беларуси, являющуюся «второй ракеткой мира».