О том, что в квалификационной игре к Чемпионату Мира-2026 сборная Аргентины победила сборную Эквадора — единственный мяч со штрафного в ворота проигравшим «закатил» Лионель Месси, сравнявшись по числу подобных голов с главой своего нынешнего клуба «Интер-Майами» Дэвидом Бекхэмом, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт «Selección Argentina».

В частности, вследствие этого эффектного гола, на данный момент Месси и Бекхэма (по 65 штрафных соответственно) опережают исключительно 4 игрока — Виктор Легротталье и Роналдиньо (по 66), Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77). При этом, не менее известный португалец Криштиану Роналду, может похвастать только 60 результативными ударами со штрафной подачи.

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