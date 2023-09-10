О том, что по мнению бывшего футболиста сборной Англии, игра сборной Украины в квалификации к Евро-2024 против Англии (1:1), весьма удалась, и это, вероятно, вызвано зрелищным голом нашего полузащитника Олександра Зинченко, пишет «НБН», ссылаясь на хвалебный отзыв, размещенный в X-аккаунте Гэри Линекра.

Опытный футбольный эксперт уверен — Зинченко не только отличился замечательной игрой, но, и, судя по всему, является таким же человеком, вопреки тому, что «переживает кошмар вторжения в свою страну»:

Помимо того, что он является исключительным футболистом, Зинченко — очень впечатляющий молодой человек.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Лионель Месси по количеству результативных штрафных голов догнал своего британского бывшего коллегу Дэвида Бекхэма.