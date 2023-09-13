О том, что в этот вторник, 12-го сентября, нацсборная Украины не смогла обойти Италию в рамках 6-го тура квалификации к «Евро-24», и сейчас главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров дал комментарий относительно игры своей команды по результату встречи, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Украинской Ассоциации Футбола».

По словам Реброва, нашей уставшей команде до победы не хватило буквально 1 гола — достаточно сложно и тяжело вести матчи каждые 2 дня: украинские футболисты слишком много сил отдали противостоянию с британской командой.

Впрочем, добавил Ребров:

Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Две игры — с Англией и Италией, — были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то у нас есть шансы. На следующие 2 игры мы будем готовиться очень серьезно. Я уверен, что у нас есть шансы.

Ранее мы писали о том, что УЕФА допустила российских рефери к международным матчам.