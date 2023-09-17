О том, что этой ночью, футбольный клуб, возглавляемый Дэвидом Бекхэмом, принимая посильное участие в матче регулярного чемпионата «Major League Soccer» на выезде, «отличился» фактически разгромным поражением со счетом 2:5 от «Атланты-Юнайтед», пишет «НБН», ссылаясь на анализ игры, опубликованный в официальном X-аккаунте «Интер-Майами».

Как стало понятно из видеоматериала, решающим стал временной отрезок с 36-й по 44-ю минуту, в котором подопечные Херардо Мартино смогли пропустить не 1, не 2, а целых 3 гола.

Отметим, что 36-летний аргентинец Лионель Месси в этой весьма печальной игре участия не принимал — футболист получил мышечное повреждение до этого, тренируясь в расположении национальной сборной своей страны.

Ранее наш информационный портал писал о том, где пройдет следующий матч украинской молодежной сборной в квалификации «Евро-25».