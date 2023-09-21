О том, что подобные «санкции» основываются на выводах, сделанных после проведения отборочных матчей к «Евро-24» между Украиной и Англией, а также между Италией и Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу UEFA.

Как стало известно, «Украинская ассоциация футбола» обязана заплатить: 20 000 евро за недостойное поведение украинских болельщиков, в частности, проявления расизма; 5 000 евро — за применение пиротехнических средств на трибунах; 8 000 евро — за блокировку доступа к общественным проходам на стадионах.

Также, будет запрещена реализация билетов украинским болельщикам: «домашний матч» со сборной Северной Македонии, запланированный на 14-е октября в Праге, нацсборная Украины проведет с частично недоступными трибунами (не менее 5 000 мест). Аналогичные, но более расширенные ограничения, коснутся и выездного матча против Мальты (17-е октября) — гостевые сектора закроют полностью, то есть билеты не продадут, если болельщик из Украины.

Ранее мы писали о том, что решением UEFA, российских рефери снова допустили к международным матчам.