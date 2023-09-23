О том, что легендарный 38-летний спортсмен уверен — он еще многим сможет удивить на футбольном поле, и возможность повесить «бутсы на гвоздь» появится у него лишь вследствие появления непреодолимой усталости основного «инструмента» нападающего, — ног, пишет «НБН», ссылаясь на инсайдерскую информацию, опубликованную в официальном X-аккаунте итальянского спортивного журналиста и репортера «Sky Sport Italy» Фабрицио Романо.

Как пишет Фабрицио Романо, Криштиану Роналду непреклонно уверяет — все инсинуации касательно того, что с ним «покончено», являются совершенной неправдой, и португалец продолжит играть до тех пор, пока его ноги не скажут: «Криштиану, я закончил».

В частности, Роналду акцентировал на невозможности скоро финала футбольной карьеры:

Я все еще многое могу. Я по-прежнему люблю футбол и забивать голы. Я все еще люблю побеждать. Говорят, что я «завязал», но я все еще доказываю, что это не так.

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