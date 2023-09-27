О том, как не только в «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), но и в «Футбольной ассоциации Англии» обоснованно отреагировали на подобный «демарш» УЕФА относительно начала процедуры возвращения команд из РФ в турниры, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу УАФ, а также на материал издания The Times.

Как стало известно, УАФ не только потребовала от партнеров из УЕФА оставить все санкционные ограничения в отношении представителей государства-террориста без изменений, но и сообщила — украинцы не дадут своим командам выйти на одно поле с командами из РФ, включая и подключение к бойкоту аналогичных федераций других стран.

В частности, в «Футбольной ассоциации Англии» уже устроили «мятеж» из-за допуска российских юниоров к турнирам УЕФА, наотрез отказавшись играть с командами из РФ. Кроме того, мужская сборная нашей страны по пляжному футболу снялась с ЧМ-2023, проведение которого запланировано на 15-24 февраля следующего года на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее мы писали о том, за что УЕФА наказал сборную Украины и ее болельщиков штрафами и запретом на продажу билетов.