О том, что против возвращения российских футболистов «в игру», помимо Украины, выступают национальные футбольные ассоциации не только Великобритании, Польши и Латвии, — к бойкоту РФ подключилась Швеция и Дания, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Информатора».

В частности, «Шведский футбольный союз» напомнил: после вторжения РФ в Украину, «Федерация спорта» этого государства отказалась участвовать в каких-либо соревнованиях с российскими атлетами, приняв решение — детские и юношеские команды из РФ не смогут даже въехать в Швецию. Кроме того, представители Швеции заявляют — они не намерены соревноваться с российскими командами и за пределами своей страны.

Также, бойкотировать РФ станет и «Датский футбольный союз» (DBU) — ни одна команда датчан не будет играть с россиянами, вне зависимости от возрастной категории:

Мы не хотим видеть, как сборная Дании играет против сборной РФ — независимо от возраста. Позиция DBU остается такой же, какой была всегда.

Ранее мы писали о том, за что УЕФА наказал сборную Украины и ее болельщиков штрафами и запретом на продажу билетов.