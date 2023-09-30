О том, что функционеры УЕФА в частном порядке стали принуждать футбольных чиновников к пересмотру вышеописанного ультиматума, указывая на непоследовательные действия в противодействии возвращению РФ в молодежные чемпионаты, приводя в качестве аргументов ранее выказанную Украиной позицию, пишет «НБН», ссылаясь на материал журналиста Sky Sports Роба Харриса.

По мнению «Союза европейских футбольных ассоциаций», Министерство молодежи и спорта Украины, якобы дало «слабину», смягчив собственное отношение к стране-агрессору в текущем июле, после того, как отменило запрет на участие наших спортсменов в большинстве состязаний, на которых россияне выступают под «нейтральным статусом».

Ранее наш информационный портал писал о том, какие именно национальные футбольные ассоциации начали бойкотировать УЕФА.