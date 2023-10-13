О том, какие версии, касающиеся бегства игрока «Шахтера» Роспутько существуют на данный момент, пишет «НБН», ссылаясь на материал SPORT.UA.

Согласно первой версии, поскольку Роспутько родился на территории временно оккупированной Горловки, он мог отличаться пророссийскими взглядами – из-за этого футболист часто вступал в конфликты с одноклубниками. Предполагается, что беглецу помогли через Стамбул отправиться в РФ – здесь в ФК «Звезда», третьем по рейтингу в российском дивизионе, работает тренером бывший игрок нацсборной Украины Геннадий Зубов, тоже являющийся поклонником политики Путина.

В соответствии со второй версией, Роспутько не смог договориться с «Шахтером» об обновлении условий контракта – предыдущие договоренности действовали лишь до конца сезона, а юниор полагал, что ему существенно не доплачивают (от 1 000 до 2 000 евро в месяц).

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