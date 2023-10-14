О том, как именно легендарный Роналду видит свое настоящее в национальной команде Португалии, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Фабрицио Романо, являющегося спортивным журналистом и репортером Sky Sport Italy.

По словам Криштиану Роналду, построение глобальных жизненных планов его не слишком волнует, поскольку он всегда продумывает все исключительно в «краткосрочной перспективе», и старается максимально «наслаждаться моментом».

Кроме того, известнейший нападающий подчеркнул:

Мне нравится играть за сборную [Португалии]. Мы хорошо играли и прошли квалификацию, потому что у нас отличная команда и отличный тренер — Мартинес.

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