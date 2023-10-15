О том, как экс-нападающий сборной Украины и «Шахтера» Андрей Воробей оценил «работу» крайнего нападающего лондонского «Челси», выступившего накануне и за основную команду нашей страны — Михаила Мудрика, пишет «НБН», ссылаясь на эксклюзивный материал «Спорт-Экспресса».

Воробей отметил — он ожидал более феерического футбола от Мудрика, в частности, подчеркнув, что тому «нужно уметь играть не только в атаке, но и в защите и середине». Кроме того, по мнению бывшего игрока «Шахтера», к Мудрику следует подобрать индивидуальный подход, а лучше — специалиста-психолога, так как действия легионера больше схожи с порывами ребенка, и «с ним надо разговаривать и водить его за ручку, хотя он и стоит 100 миллионов».

Воробей подчеркнул:

Слишком рано на Мудрика надели лавры лидера и топ-игрока. Ему еще работать и работать — через пот и через не могу. Только так он достигнет результата. Да, у Мудрика есть безумные данные, скорость, видение, но у него не хватает серого вещества в голове для принятия решений. Это приходит со временем.

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