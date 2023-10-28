О том, как чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон «Цыганский король» Фьюри пафосно высказался касательно проведения схватки за звание абсолютного чемпиона мира в «хэвивейте» против обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Александра Усика, пишет «НБН», ссылаясь на материал Mirror.

По словам Фьюри, Усик сколько угодно сможет бить своими лучшими ударами или ускользать от перчаток, попадая по лицу и прочее, однако «массы моего тела хватит, чтобы устоять против его арсенала». В частности, по мнению британского боксера, «его габариты [Усика] не позволят ему выдержать то, что я могу приготовить».

Британец подчеркнул, что конституция тела Усика (100 кг) не даст тому справиться с полученным уроном, зато он сам, как «Цыганский король» (122 кг), с легкостью примет весь ущерб от украинца.

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