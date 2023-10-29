О том, как экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, ныне ставший депутатом Госдумы РФ, опрометчиво прокомментировал сомнительный триумф Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну, пишет «НБН», ссылаясь на материал «SPORT24».

Россиянин необоснованно полагает, что британец не дал никаких шансов камерунцу, хоть и побывал в нокдауне, а также несколько раз пропускал мощные и хлесткие удары — победа была честной.

В частности, прямая речь «интеллектуала» Валуева:

Все было по справедливости, не увидел каких-то махинаций судей. Но бой был тяжелым для него. Думаю, многие убедились, что у Усика почти нет шансов против Тайсона. Не думаю, что Усик сможет победить.

Ранее мы писали о том, как Фьюри пренебрежительно оценил физические характеристики Усика, сделав ставку на свою победу.