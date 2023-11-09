О том, что одесский клуб приостанавливает действие контракта с бразильским полузащитником Дада Бельмонте, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный в Facebook-аккаунте «Черноморца».

Как стало известно, «Черноморец» благодарен бразильцу за то, что в такой сложный для Украины период тот приехал в Одессу, и смог присоединиться к команде, вопреки языковому барьеру, и принеся существенную пользу — в течение относительно короткого промежутка времени, Дада отличился эффективными действиями за одесский клуб, как в чемпионате, так и в кубке нашей страны.

Пресс-служба «Черноморца» добавила:

Прощаемся с Дада по независящим от нас обстоятельствам. Главная и единственная причина — в решении главной футбольной инстанции FIFA относительно самого футболиста. Клуб желает игроку успехов в дальнейшей карьере и, несмотря ни на что, держаться позитивной волны и высокого уровня игры.

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