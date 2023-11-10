О том, что форвард Артем Довбик оказался одним из ярчайших открытий «Ла Лиги», поскольку на регулярной основе отмечается эффективными действиями, и по этим весомым причинам стал интересен некоторым грандам испанского футбола, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания El Gol Digital.

В частности, результативная игра украинского футболиста привлекла внимание мадридского «Атлетико»: в этом сезоне Довбик, играя за «Жирону» смог «закатить» 6 мячей и осуществить 5 результативных «ассистов» в 13-ти матчах.

Таким образом, если Довбик удержит темп игры, сохранив стабильный результат, то испанский гранд-клуб сможет подписать его в следующем году. Впрочем, руководство «Жироны» может выставить немалый ценник за форварда — не менее 30 миллионов евро. При этом, есть информация о проявлении «плотного интереса» к Довбику со стороны отдельных клубов Португалии и Италии.

Ранее мы писали о том, как в одесском «Черноморце» трогательно попрощались с Дада Бельмонте после решения ФИФА о его отстранении от игр.