О том, что по мнению Александра Усика он обязательно одержит победу в схватке с Тайсоном Фьюри, поскольку обладает определенными преимуществами, пишет «НБН», ссылаясь на интервью украинского спортсмена, размещенное на YouTube-канале «BeanymanSports».

Усик напомнил о том, что его поединок с «Цыганским королем» перенесен по желанию последнего, и, судя по всему, состоится не ранее февраля 2024-го года — именно на тогда и запланирована бой украинца и британца за «наследие этого века», в частности «битва маленького парня-победителя» с «большим парнем».

Украинский претендент на звание абсолютного чемпиона в «хэвивейте» акцентировал:

Тайсон — большой, он сложный, он сильный. Но я немного меньше, у меня невероятно много мотивации, и я голоден до бокса. Меня не мотивируют деньги. Меня не мотивируют какие-то материальные вещи. Меня волнует мой путь, по которому я иду. Я шел к этому 20 лет.

Ранее мы писали о том, какой прогноз об исходе боя Усик vs. Фьюри сделал одиозный российский экс-боксер Валуев.