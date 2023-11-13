О том, что украинский «сверхтяж» Александр Усик решил занять такую «паузу», подравшись с Коннором МакГрегором, в то время, как Тайсон «Цыганский король» Фьюри «зализывает раны» после схватки с Франсисом Нганну, пишет «НБН», ссылаясь на заявление нашего спортсмена в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Как стало известно, имя скандального ирландца Усик упомянул, когда у него спросили, задумывался ли он о проведении боя с кем-то из мира «Смешанных боевых искусств» (MMA), на что украинец взвешенно ответил:

Хотел бы я тоже провести бой против бойца MMA? А почему нет? Можно! Эй, Коннор, ты где? Как прошел бы наш бой? Впечатляюще!

Ранее наш информационный портал писал о том, как Усик высоко оценил свои шансы на победу в бое с Фьюри, указав на свое основное преимущество.