О том, что итальянская нацсборная в преддверии матча с Украиной утратила еще 3-х футболистов, и заявка «Скуадры Адзурры» состоит лишь из 26 футболистов, так как травмы зафиксировали у голкипера Алекса Мереты (играет за «Наполи»), центрального защитника Рафаэля Толоя (за «Аталанту») и правого защитника Давида Калабрии (за «Милан»), которые отличились неосторожностью в недавнем туре А-серии, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Федерации футбола Италии».

Как стало известно, обновленная заявка «Скуадры Адзурры» выглядит нижеуказанным образом:

в голкиперах — Джанлуиджи Доннарумма (из «Пари Сен-Жермена»), Иван Проведель (из «Лацио») и Гульельмо Викарио (из «Тоттенхэма»);

в качестве защитников — Франческо Ачерба/Алессандро Бастони/Маттео Дармиано/Федерико Димарко (из «Интера»), Алессандро Буонджорно (из «Торино»), Андреа Камбьясо/Федерико Гатти (из «Ювентуса») и Джованни Ди Лоренцо (из «Наполи»);

в полузащитники поставили — Николо Бареллу/Давида Фраттези (из «Интера»), Джакомо Бонавентуру (из «Фиорентины»), Андрео Кольпани (из «Монцы»), Брайана Кристанте (из «Ромы»), Жоржиньо (из «Арсенала») и Мануэля Локателли (из «Ювентуса»);

в нападающих — Доменико Берардьи (из «Сассуоло»), Федерико Кьеза/Мойзес Кин (из «Ювентуса»), Стефан Аль-Шаарави (из «Ромы»), Маттео Политано/Джакомо Распадори (из «Наполи»), Джанлука Скамакка (из «Аталанты») и Никола Дзаньоло.

Ранее мы писали о том, что «Черноморец» эмоционально попрощался с Дада Бельмонте после его отстранения ФИФА.