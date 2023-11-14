О том, что с днем боя за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между нашим Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри наконец-то определились — пока промоутеры двух боксеров мерились запросами, тщательно выбирая новую дату, команды их подопечных смогли самостоятельно уладить все между собой, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в X-аккаунте «International Boxing News».

Чемпион по версиям WBO/WBA/IBO/IBF Александр Усик и чемпион WBC Тайсон «Цыганский король» Фьюри намереваются провести схватку на арене все того же города Эр-Рияд (Саудовская Аравия), при этом, контракт подписан с обеих сторон. В частности, долгожданный бой украинца и британца должен произойти 17-го февраля 2024-го года, о чем будет официальное заявлено в течение этой недели.

Ранее мы писали о том, что пока о дате боя не было ничего известно, Усик раздумывал над поединком с бойцом ММА Коннором МакГрегором.