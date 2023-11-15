О том, как президент МОК Томас Бах раскритиковал намерения РФ относительно проведения «Всемирных игр дружбы» в сентябре следующего года (будут представлены 27 видов спорта, включая баскетбол, бокс, легкую атлетику, плавание, гимнастику, пляжный футбол, спортивное программирование и даже акробатический рок), пишет «НБН», ссылаясь на материал Inside The Games.

По словам Баха, правительство РФ обвиняет МОК в игнорировании «политического нейтралитета», тогда как само пытается организовать «полностью политизированное спортивное мероприятие». При этом, и глава организационного комитета российских «Игр Дружбы» Алексей Сорокин полагает, что данные соревнования смогут заменить Олимпиаду, однако уверен — мировой спорт живет в новых реалиях, которым необходимы обновленные форматы.

Стоит напомнить, что первый и единственный раз состязания с вышеописанным названием прошли в далеком 1984-м году в странах соцлагеря: СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубе, Северной Корее, Монголии, Польше и Чехословакии, поскольку из-за бойкотирования этими республиками «Олимпийских игр» в Лос-Анджелесе, и Москве пришлось организовать что-то идентичное.

Ранее мы писали о том, что стали известны клубы, намеревающиеся «приобрести» Довбика за внушительную сумму.