О том, как бывший главный тренер нацсборной Италии Арриго Сакки оценил вероятный исход поединка итальянцев с украинцами в квалификации к «Чемпионату Европы-24», пишет «НБН», ссылаясь на материал TUTTOmercatoWEB.

По мнению именитого специалиста, его соотечественники имеют целый перечень психологических проблем, так или иначе вызванный оказанием разнообразного малоприятного влияния на игроков. В частности, речь идет о множестве «подводных камней»: украинцы часто не выходили «в игру», то есть «побольше отдохнули».

Также, еще один негативный фактор для итальянцев — постоянное напряжение, и по этой причине, к следующему туру им стоит «попытаться изолировать окружающую среду», сделав так, «чтобы ребята Спаллетти не испытывали давления».

Ранее мы писали о том, каких игроков сборная команда Италии выводила «на поле» в матче с Северной Македонией.