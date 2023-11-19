О том, что по мнению «рекламного агента» Александра Красюка, представляющего интересы чемпиона по версиям WBA/WBO/IBF в «хэвивейте» Александра Усика, существуют определенные сомнения, касательно ожидаемого выхода на ринг одиозного обладателя титула WBC Тайсона «Цыганского короля» Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на интервью промоутера, опубликованное на YouTube-канале «DailyMailSportBoxing».

Красюк обоснованно полагает — британец может в любой момент аннулировать поединок, даже вопреки официальному анонсу. В частности, промоутер Усика указал, что его уверенность возрастет лишь после звука стартового гонга, так как несмотря на все ожидания и надежды, в реальности следует оставаться «очень скептичным».

Также, Красюк описал одну из причин вероятной отмены:

Я уже говорил раньше, что мы по-дружески называем Тайсона генератором случайных мыслей.

Ранее мы писали о том, как Усик высказался о своих шансах на победу в поединке с Фьюри, указав на свое главное преимущество.