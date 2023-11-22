О том, какие нацсборные попали в так называемые «корзины» для жеребьевки на финальный этап «Евро-2024», в котором, безусловно, может сыграть и Украина, при условии прохождения плей-оффа в «Лиге наций», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу УЕФА.

В частности, в УЕФА уже определились с 21-м из 24-х участников «Евро-2024», однако оставшиеся нацсборные смогут претендовать на матч лишь по результатам плей-оффа «Лиги наций». Отметим, что команда Германии, поскольку является «хозяйкой», автоматически оказалась в группе А на позиции А-1. При этом, финалисты «стыковых» турниров в идентичном порядке смогут отправиться в 4-ю корзину.

Таким образом, если наша команда все же прорвется на «Евро-24», то также угодит в 4-ю корзину, и в групповом этапе не выйдет «на поле» со сборными Италии, Сербии, Швейцарии или еще 2-мя победителями стыковых матчей.

Стоит добавить, что жеребьевка к «Евро-2024» запланирована на 2-е декабря в Гамбурге, а игры плей-офф «Лиги наций» — только с весны грядущего года.

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