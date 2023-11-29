О том, что множество гранд-клубов, включая и «Ювентус», отправили своих «хедхантеров» отслеживать игру полузащитника «Шахтера» Георгием Судаковым с целью последующего его приобретения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление известного инсайдера Фабрицио Романо, прозвучавшее в подкасте на Spotify.

В соответствии с информацией, которой располагает Романо, подписать 10-й номер «горняков» будет весьма проблематично, поскольку донетчане рассчитывают выручить за трансфер своего талантливого полузащитника сумму, приближенную к той, за которую лондонский «Челси» «прикупил» нашего соотечественника Михаила Мудрика — 100 миллионов евро.

Впрочем, вопреки такой немалой сумме, инсайдер твердо убежден, что вышеописанный трансфер вполне может состояться в 2024-м году.

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