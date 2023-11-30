О том, что форвард Артем Довбик, судя по всему, практически восстановил состояние здоровья после получения указанных повреждений, то есть почти готов к участию в игре с «Валенсией», пишет «НБН», ссылаясь на фотоснимки с тренировки данной испанской команды, обнародованные в официальном Instagram-аккаунте футбольного клуба «Жирона».

Как можно рассмотреть на единственном, но ярком кадре, Довбик уже приступил к подготовке в составе общей группы, то есть вышел с «больничного», не имея никаких ограничений на подобную работу от своего личного врача.

Стоит отметить, что такое возвращение Довбика является весьма неплохой новостью для каталонцев, поскольку в текущем сезоне, украинский спортсмен отличился забиванием 7-ми голов и подал 5-ть результативных «ассистов» в 13-ти матчах «Ла-Лиги».

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