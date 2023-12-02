О том, что китайский боец Чжилей проявляет горячее желание выйти на поединок с обладателем титула WBC британцем Тайсоном «Цыганским королем» Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на материал Daily Mail.

По словам Чжилея, результаты боя Фьюри vs. Нганна дают много информации об образе мышления британца — «Цыганский король» слишком часто отвлекается на что-то другое, явно не бокс. Похоже, что Тайсон ментально перегружен вовсе не спортом, а своим маркетингом и пиаром, тог есть «всем этим, но не боксом», игнорируя ежедневные тренировки и поддержания себя в достойной форме.

«Временный чемпион» WBO подчеркнул, указав на отсутствие у британца «фокусирования на ринге и зале»:

Люди называют меня гипнотизером — я могу усыплять их. Я не прочь как следует усыпить Фьюри. Я думаю, что его отец прав — он на спаде, если его внимание сосредоточено за пределами ринга.

Ранее мы писали о том, как промоутер Усика оценивал вероятность отмены боя с Фьюри.