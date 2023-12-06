О том, что по мнению бывшего мирового чемпиона американца Деонтея Уайлдера, с явным фаворитом предстоящего боя Усик vs. Фьюри вовсе не так просто определиться как кажется, пишет «НБН», ссылаясь на материал DAZN.

По словам Уайлдера, шансы Усика и Фьюри победить в бою — «50 на 50», поскольку произойти может все что угодно. В частности, фанаты «делают ставки» на габариты британца, полагая их ключевым преимуществом, однако «это ничего не значит», так как украинец может занять пониженную стойку, а поскольку у Фьюри — высокий рост, «Цыганскому королю» станет «сложно что-то с этим сделать».

То есть, Усик сможет воспользоваться таким «недостатком» британца, быстро сближаясь и уходя от ударов — «скорость [нашего боксера] может стать основным фактором».

Экс-чемпион мира подчеркнул свои планы по возращению:

Для меня это, — 50 на 50, и я рад, что это наконец-то произойдет, и мы получим все пояса в одном месте.

Ранее мы писали о том, что промоутер Усика сообщал о причине, которая может заставить его подопечного отказаться от карьеры в боксе.