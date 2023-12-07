О том, что нормой регламента «УАФ» предусматривается обязательное присутствие на послематчевой пресс-конференции надлежащих представителей тренерского штаба, и исполняющий обязанности основного наставника киевского клуба Александр Шовковский дал ответы на каждый вопрос, прозвучавший со стороны журналистов, но есть нюанс, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, размещенное на официальной странице «Динамо».

Как следует из вышеуказанного заявления, даже вопреки тому, что от определенных представителей наших СМИ прозвучали вопросы, откровенно провоцирующие Шовковского, тренер смог дать достаточно адекватные ответы.

Однако, прочие послематчевые интервью (за которые УАФ и выписал штраф), вовсе не относятся к категории обязательных, и, в первую очередь, такое уточнение касается YouTube-канала команды «Кривбасс».

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