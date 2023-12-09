О том, что легкоатлетов из РФ и РФ все же не допустят к «Олимпийским играм-2024», проведение которых запланировано в столице Франции в середине лета 2024-го года, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы «Международной ассоциации легкоатлетических федераций» (IAAF) Себастьяна Коу, опубликованное Barrons.

По словам Коу, вполне возможно, что в Париже смогут выступить так называемые «нейтральные» спортсмены из России и Беларуси, но только не в легкой атлетике, так как позиция, которой придерживается, и последовательно занимает данный вид спорта, остается неизменной.

При этом глава «Международной ассоциации легкоатлетических федераций» напомнил, что его организация обладает приоритетным правом на вынесение подобных решений, напрямую касающихся допуска любых спортсменов.

Ранее мы писали о том, что в МОК рассказывали об обновленных условиях, при выполнении которых россиян и белорусов допустят на «Олимпиаду-24».