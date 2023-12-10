О том, что наше государство может объявить бойкот грядущей «Олимпиаде-2024» при возникновении определенных обстоятельств, пишет «НБН», ссылаясь на заявление исполняющего обязанности главы Министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бидного, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Бидного, что соответствующие организации Украины намерены тщательно отслеживать все действия МОК, и если будут выявлены какие-либо попытки поощрения кремлевского режима, то Киев воздержится от выступлений наших спортсменов в Париже.

Прямая речь и.о. главы Минспорта:

Если мы увидим дальше неконструктивную позицию МОК, который будет декларировать участие приспешников кровавого российского режима, то это практически сделает невозможным наше участие в соревнованиях в Париже.

Ранее мы писали о том, что в «Международной ассоциации легкоатлетических федераций» запретят легкоатлетам из РФ и РБ принимать участие в «Олимпиаде-2024».