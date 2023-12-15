О том, что «Олимпийский комитет России» (ОКР) не намеревается в любом формате предоставлять финансовую помощь своим спортсменам, если те захотят все же принять участие в парижской «Олимпиаде-2024», взяв нейтральный статус, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы соответствующего российского комитета Станислава Позднякова, опубликованное в тематическом издании Sport-24.

По словам Позднякова, подконтрольная ему организация полностью отказывается от финансирования россиян, захотевших «стать нейтральными». По мнению главы ОКР, в ситуации, когда атлет решил ехать на «Олимпиаду-2024», ему необходимо соблюдать регламент МОК, то есть игнорировать правила «своего Олимпийского комитета». Таким образом, выплаты, о которых в ОКР информировали ранее, тоже не будут начисляться тем спортсменам, «кто принял условия МОК».

Ранее мы писали о том, что в «Международной ассоциации легкоатлетических федераций» пообещали не допустить россиян и белорусов на «Олимпиаду-2024».