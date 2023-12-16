О том, что по мнению исполняющего обязанности главы Министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бидного, посещение «нейтральными» спортсменами «Олимпийских Игр-2024» лишь сыграет на руку кремлевской пропаганде, пишет «НБН», ссылаясь на материал Deutsche Welle.

По словам Бидного, фактически любой такой нейтральный атлет, участвующий в «Олимпиаде-2024», будет использован в качестве либо ресурса, либо инструмента для продвижения нарративов Москвы.

Кроме того, следует вспомнить уроки прошлого — если одна нация развязала величайшую агрессивную войну на территории Европы со времен Второй мировой войны, пытаясь уничтожить другую, «называть этих людей нейтральными — это поддержка [страны-агрессора]».

Ранее мы писали о том, что спортсменов, выбравших «нейтральный» статус на «Олимпиаде-2024», лишат финансовой поддержки от «Олимпийского комитета России».