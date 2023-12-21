О том, что спортивные функционеры ключевых футбольных организаций ФИФА и УЕФА действовали на незаконных основаниях, преднамеренно заблокировав реализацию вышеописанной инициативы, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Верховного Суда Евросоюза.

Как стало известно, такое обоснованное решение было принято Большой палатой Европейского суда в этот четверг, 21-го декабря. В частности, в окончательном вердикте, опубликованном в X-аккаунте, указано — запрет на создание «Супер-Лиги» со стороны ФИФА и УЕФА открыто противоречит нормам европейского законодательства, и последние упомянутые организации не располагают правом на объявление санкций против футбольных клубов.

Таким образом, все европейские футбольные команды, пожелавшие отыграть матчи в рамках «Супер-Лиги», вскоре смогут осуществить свою мечту.

Ранее мы писали о том, что форвард «Динамо» Ванат перечислял клубы, играть с которыми было сложнее всего в этом сезоне «Украинской Премьер-Лиги».