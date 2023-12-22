О том, как изменились цены на некоторых отечественных футболистов, играющих за испанские команды в местном чемпионате, пишет «НБН», ссылаясь на данные портала Transferamrkt.

В частности, 26-летний украинский форвард Артем Довбик, выступающий в составе «Жироны», может похвастать одним из самых больших ценовых продвижений, — его стоимость подросла на 13 млн евро, до 28 млн евро.

Подобный прогресс заметен и у крайнего нападающего, тоже из «Жироны», Виктора Цыганкова — ранее его трансфер обходился в 22 млн евро, но сейчас, — в 25 млн евро.

Аналогично отметили и Андрея Лунина (мадридский «Реал») — стоимость голкипера «подскочила» почти в 2 раза, до 8 млн евро (вместо 5 млн евро).

Впрочем, обратный процесс затронул нападающего «Валенсии» Романа Яремчука, забившего лишь 1 гол в 14 матчах — ценник «просел» до 3 млн евро (осенью этого года — 4 млн евро).

Ранее мы писали о том, что Верховным судом ЕС аннулирован запрет ФИФА и УЕФА на создание европейской «Супер-Лиги».