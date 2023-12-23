О том, что момент начала игры Усика за житомирскую команду в рамках «Украинской Премьер-Лиги» (УПЛ), полностью зависит от исхода грядущего боя с британцем Тайсон «Цыганским королем» Фьюри, — только по завершению схватки украинец сможет приехать в расположение тренировочной базы клуба, пишет «НБН», ссылаясь на заявление тренера «Полесья» Юрия Калитвинцева, прозвучавшее на YouTube-канале «ТаТоТаке».

По словам Юрия Калитвинцева, с дебютом Усика все просто — украинцу попросту необходимо побыстрее «завалить» одиозного «Цыганского короля», и наконец встретиться со своей командой, и начать усиленную подготовку к карьере на другой спортивной стезе.

Тренер «Полесья» подчеркнул:

Провести сбор. Он может приехать как на сбор, так и уже во время соревновательного процесса. Физически он будет готов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что букмекеры спрогнозировали результаты «супертяжеловеса» Усика в футбольной игре.