О том, что текущий клуб украинца, «Жирона», не намерен без усилий отдавать фактически одного из лидеров команды — полузащитника Виктора Цыганкова, «приобрести» которого не против клубы из вышеуказанных ассоциаций, пишет «НБН», ссылаясь на материал Fichajes.

Как стало известно, «бело-красные» освободят Цыганкова лишь в случае получения полноценной так называемой «клаусулы» — определенной суммы отступных за игрока, при выплате которой, клуб, владеющий правами на футболиста, теряет право препятствование на его переход в иную команду.

Отметим, что данная «клаусула» за украинского полузащитника, срок действия контракта которого заканчивается летом 2027-го года, не так и мало, и составляет не менее 50 млн евро.

Ранее наш информационный портал писал о том, что стали известны суммы гонораров украинцев Довбика и Цыганкова, играющих за испанскую «Жирону».