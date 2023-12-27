О том, что футболист ФК «Шахтер» Педро Виктора Делмино да Силву «Педриньо», сейчас играющий за «Атлетико-Минейро» в так называемой «аренде», вероятно, обновит договор с донецким клубом, пишет «НБН», ссылаясь на заявление агента бразильского полузащитника, Вилла Дантаса, опубликованное в NoAtaque.

По словам Дантаса, ««Шахтер» хочет, чтобы игрок уже сейчас вернулся в команду», поскольку намерены вскоре снова включить Педриньо в состав своей команды, повысив ему гонорар. Именно это желание является реальностью, а все прочее — лишь предположения.

Агент бразильца акцентировал:

Одно дело — захотеть футболиста, другое — купить. «Шахтер» больше не хочет отдавать его в аренду. Они желают продлить контракт, и иметь Педриньо у себя в 2024-м году.

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