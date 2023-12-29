О том, что по мнению бывшего форварда английской сборной Гарри Линекера, поделившегося своей точкой зрения касательно игры Мудрика за «Челси», украинский крайний нападающий все же обладает неплохим футбольным потенциалом, пишет «НБН», ссылаясь на материал YouTube-канала «The Rest Is Football».

По словам Гарри Линекера, в действительности Мудрик, интенсивно критикуемый за мизерную результативность в составе «Челси» вовсе не виноват в том, что за него выплатили фантастическую сумму, в частности, прямая речь экс-форварда:

Мы говорили о трансферах «Челси», но я кое-что вижу в Мудрике. Думаю, что-то в нем есть. Он забил 1 гол, у него сейчас 3 гола, и он быстрый. Он иногда показывает [хорошие результаты], и он должен чаще это делать, поскольку стоит 100 млн фунтов, но это не его вина.

Ранее мы писали о том, что стоимость трансферов некоторых украинских футболистов возросли после обновления рейтинга «Ла-Лиги».