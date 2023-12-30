О том, что защитник/полузащитник лондонского ФК «Арсенал», одновременно являющийся и лидером нацсборной Украины, Александр Зинченко, внезапно стал 3-м наиболее ценным отечественным «цифровым атлетом» в «тайтле» Counter-Strike 2 (CS-2), а также попал в мировой топ-50, пишет «НБН», ссылаясь на рейтинг портала EsportsTransfers.

В частности, самый большой ценник среди игроков мирового киберсообщества — у француза Матье «ZywOo» Эрбо (3,9 млн долларов) из клуба Vitality, а основатель аналогичной команды, под названием Passion-UA, Александр Зинченко занял 31-е место, и оценивается в 1 млн долларов.

При этом, защитника «Арсенала» опередили лишь соотечественники «s1mple» (на 6-й позиции в общемировом топе) — со стоимостью в 2,3 млн долларов, и «b1t» (10-е место в мире) — с ценой в 2 млн долларов.

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