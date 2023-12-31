О том, как выглядит десятка как действующих, так и уже экс-спортсменов нашей страны, если отталкиваться от количества их подписчиков в популярной соцсети, пишет «НБН», ссылаясь на материал «New Voice».

В частности, ознакомиться с «горячей десяткой» наиболее популярных атлетов Украины, посвятивших себя карьере в различных видах спорта, можно чуть ниже:

у Александра Зинченко (занят в футболе) — 2,6 млн подписчиков;

у Василия Ломаченко (в боксе) — 2,2 млн;

у Александра Усика (в боксе) — 1,9 млн;

у Михаила Мудрика (в футболе) — 1,8 млн;

у Элины Свитолиной (в теннисе) — 1,4 млн;

у Андрея Шевченко (в футболе) — 1,2 млн;

у Андрея Лунина (в футболе) — 1,1 млн;

у Владимира Кличко (в боксе) — 953 тыс.;

у Юлии Герасимовой (в волейболе) — 567 тыс.;

у Алексея Торохтия (в тяжелой атлетике) — 583 тыс..

Ранее мы писали о том, какие еще украинцы попали в рейтинг лучших кибератлетов планеты.