О том, как Майкл Биспинг прокомментировал неожиданное решение Макгрегора провести поединок с Чендлером в непривычной весовой категории (84 килограмма), пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Michael Bisping Podcast».

По словам Биспинга, Макгрегору будет весьма нелегко сражаться, учитывая набранные ирландцем «нестандартные» килограммы — ранее боец выступал только в полулегком и легком весе, а сейчас оказался «среднетяжем». Однако, речь идет не столько об «ожирении» Конора, сколько об излишней «дряхлости», в первую очередь, основного инструмента — рук.

Экс-коллега Макгрегора подчеркнул:

Понятно, что средний вес — не его дивизион. И это проблема. Поверьте, что таскать на себе столько лишнего веса в бою — это проблема… Ведь Конор никогда не имел крутого кардио. Как он собирается драться с еще большим весом?

Ранее мы писали о том, по какой причине Коноплянка был вынужден покинуть «ЧФР-Клуж».