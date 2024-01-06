О том, как по мнению боксера Джон Райдер закончится предстоящий бой между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в «хевивейте» украинцем Усиком и обладателем титула WBC британцем Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Boxing News».

Райдер полагает, что его соотечественник сможет триумфально победить, поскольку у него не остается иного варианта, кроме как нанести украинскому бойцы первое поражение в карьере. В частности, «временный чемпион» уверен, что Фьюри является «абсолютным зверем», а его исключительные навыки в боксе — слишком недооценены.

Райдер акцентировал:

Он [«Цыганский король»] знает, что выйти на ринг против Усика — это сделай или умри. Фьюри — очень гордый человек, он захочет оставить на ринге все силы. Я верю, что в тот вечер он окажется победителем.

Ранее наш новостной портал информировал о том, как экс-чемпион мира Уайлдер оценивал вероятный результат поединка Усик vs. Фьюри.