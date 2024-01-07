О том, что игрок столичного клуба Попов имел достаточно неплохие шансы на переезд в Испанию, где смог бы опробовать собственные силы в местном чемпионате, пишет «НБН», ссылаясь на инсайдерскую информации журналиста Игоря Бурбаса, опубликованную изданием «Информатор».

Как стало известно инсайдеру, в конце 2023-го года, Попова намеревалась перекупить испанская «Гранада», но для приобретения этой позиции, бюджет указанного клуба мог выделить не более 3 млн евро. Немного позднее, в период «приватных» обсуждений, руководство испанского клуба поставили перед фактом — в столице Украины за Попова хотят гораздо большую сумму — 9 млн евро.

Именно по этой причине, «Гранаде» пришлось вынужденно отказаться даже от официальной заявки на «динамовца», и в итоге подписав игравшего за австрийский «Зальцбург» поляка Пьянтковского.

Ранее мы писали о том, что СМИ сообщали из-за чего Довбик отказался переходить из «Жироны» в гранд-клубы Великобритании.