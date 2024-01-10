О том, что вследствие сенсационной победы команды (счет — 1:0 в пользу «Мидлсбро»), фактически являющейся аутсайдером, на тренера «синих» («Челси») Маурисио Почеттино, судя по всему, оказывается значительное давление руководством лондонского клуба, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную тематическим порталом Football London.

В соответствии со сведениями, которыми располагает источник, основной наставник «синих» теряет репутацию и доверие со стороны боссов «Челси», уже готовых уволить Маурисио Почеттино, если его подопечные не смогут выйти в финал Кубка «Английской Премьер-Лиги».

Стоит отметить, что «Милдсбро» занимал 12-е место в английском «Чемпионшипе», а лондонский клуб размещался на 10-й позиции «Английской Премьер-Лиги».

Таким образом, Почеттино следует исключительно подготовить «Челси» к встрече с «Мидлсбро», и до решающего момента осталось не так много времени — встреча запланирована на 23-е января, на стадионе «Стэмфорд-Бридж».

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