О том, как известная в недалеком прошлом «звезда» бокса и «Олимпийских Игр» Леннокс Льюис, прокомментировал недавнее сравнение Александра Усика с кроликом, а Тайсона «Цыганского короля» Фьюри, — с жирафом, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Fight-Hub-TV».

По словам Льюиса, он не проявлял никакого неуважения, поскольку каждый имеет своего зверя [тотем]. В частности, Усик «смахивает» на кролика, так как весьма быстро двигается, и его затруднительно поймать. Кроме того, когда бывший «олимпиец» видит «Цыганского короля», то его поведение напоминает повадки жирафа.

Экс-чемпион мира по боксу добавил:

Я вижу в них двоих животных, которые дерутся друг с другом, но я не знаю, кто победит. Будет ли это кролик или жираф… Это будет непростое сражение для Фьюри, а Усик является абсолютным чемпионом, который еще не проигрывал.

Ранее мы писали о том, что «временный чемпион мира» по боксу Райдер рассказывал, по какой причине у Фьюри нет вариантов в поединке с Усиком.